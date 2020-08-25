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54-летняя Ольга Сумская покорила Сеть фигурой в бикини: фото

Сегодня, 18:30

Актриса сейчас отдыхает с семьей в Египте

На днях знаменитая украинская актриса Ольга Сумская отпраздновала свое 54-летие. Вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной она отправилась в Египет. В одной из публикаций Ольга показала свою фигуру в бикини. Снимки она опубликовала в Instagram.

На снимке Ольга позирует в желтом раздельном купальнике и парео такого же цвета. Пляжный образ Сумская дополнила стильными солнцезащитными очками.

Ольга Сумская
Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Поклонники артистки восхитились ее подтянутой фигурой.

Сейчас Ольга с семьей до сих пор отдыхает в Египте. Актриса публикует яркие фото и видео с курорта.

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Ранее, в день рождения Ольга Сумская разместила видео, в котором показала свое праздничное утро. В коротком ролике она и ее супруг в белых халатах стоят у окна в номере отеля. Актриса похвасталась видом из окна, а также продемонстрировала, как выглядит без макияжа.

Напомним, что недавно Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице. Актриса до сих пор не комментировала свое решение.

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