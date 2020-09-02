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54-летняя Сальма Хайек подшутила над своей шикарной фигурой в купальнике – фото

Сегодня, 14:44

Актриса отмечает свой день рождения

Сегодня, 2 сентября, свое 54-летие отмечает знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек. На своей странице в Instagram она разместила фото, на котором позирует в черном слитном купальнике, подчеркивающем ее стройную фигуру.

В комментариях у актрисы поинтересовались, в чем секрет ее идеальной фигуры. На что Хайек ответила с юмором: "Втягиваю живот".

На снимке Сальма позирует в черном слитном купальнике, парео и белой пляжной шляпе. Также актриса подобрала несколько аксессуаров к наряду – золотые серьги-кольца и крупные браслеты.

Скриншот: Instagram Сальмы Хайек

В комментариях Сальму поздравили ее поклонники и коллеги, среди которых актриса Галь Гадот, модель Жизель Бундхен, актриса Эшли Джадд и другие.

"Вы очаровательны", "С днем рождения, дива", "Шикарная женщина", "Обворожительная Сальма, с днем рождения", "Вы супер", "Красавица Сальма", – пишут подписчики Хайек в комментариях к публикации.

Напомним, Сальма Хайек покинула вечеринку, посвященную "Оскару-2020" и поехала в больницу. Ранее Хайек облачилась в черное платье от Gucci на "Берлинале-2020".

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