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55-летний Джонни Депп изменился до неузнаваемости для новой роли – фото

Актер играет фотожурналиста Уильяма Юджина Смита

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
Джонни Депп
Джонни Депп
Фото: Instagram

Скандальный голливудский актер Джонни Депп, которого не берут сниматься в новых "Пиратах Карибского моря", сейчас активного работает над новым проектом. Старина Джонни ушел от привычных образов чудаков, плохишей и сыщиков. В новой ленте "Минамата" (Minamata) актер играет  главную роль – прославленного американского фотожурналиста Уильяма Юджина Смита, "одного из самых значительных в своем поколении".

Уильям Юджин Смитт Фото: Twitter

В сети уже появился снимок Деппа в новом образе Смитта. Стоит отметить, что сходство Джонни в гриме с оригиналом довольно значительное. 

Джонни Депп в новом образе Фото: Twitter

Режиссером байопика выступил Эндрю Левитас ("Колыбельная" с Эми Адамс). В остальных ролях: Билл Найи ("Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца", "Реальная любовь"), Хироюки Санада ("Сумрачный самурай"), Таданобу Асано ("Затоичи", "47 ронинов", "Морской бой"), Дзюн Кунимура ("Убить Билла", "Круто сваренные"), Рё Касэ ("Письма с Иводзимы").

Лента расскажет о реальных событиях 1956 года, когда ртутью была отравлено побережье Японии, что повлекло экологическую катастрофу. Премьера намечена на 2020 год.

Напомним, недавно в сети появились снимки 55-летнего голливудского актера Джонни Деппа, целующегося с таинственной незнакомкой. Поклонники звезды уже подумали, что Депп оправился после скандального развода с Эмбер Херд и нашел новую пассию.

Кроме этого, Джонни Депп сыграл на свадьбе. Соответствующие фото и видео появились на странице в Twitter пользователя Qsoneko.

Смотрите видео о том, почему Джонни Депп не вылезает из скандалов:

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Источник: Сегодня
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