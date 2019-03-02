55-летний Джонни Депп подал в суд на экс-супругу

Актер считает, что Эмбер – преступница

Джонни Депп Фото: Getty Images

Голливудский актер Джонни Депп, который изменился до неузнаваемости для новой роли, подал в суд на свою бывшую супругу Эмбер Херд. Об этом сообщило издание Deadline.

В материале говорится, что в 2018 году Херд написала статью для The Washington Post, в которой заявила, что считает себя "жертвой домашнего насилия".

Депп сопроводил иск словами, что Херд − преступница, а не жертва насилия. Он также утверждает, что обвинения актрисы являются частью продуманного плана по созданию позитивного образа для продвижения в карьере.

Ранее актер уже предоставлял новые доказательства того, что не избивал свою бывшую супругу. Документы он приложил к иску против газеты Sun, опубликовавшей статью о его ссоре с Херд, обвинившей экс-супруга в избиении.

Напомним, в сети появились снимки 55-летнего голливудского актера Джонни Деппа, целующегося с таинственной незнакомкой. Поклонники звезды уже подумали, что Депп оправился после скандального развода с Эмбер Херд и нашел новую пассию.

Недавно Джонни Депп впервые прокомментировал развод с актрисой в интервью британскому изданию GQ.

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