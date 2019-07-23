55-летняя Кортни Кокс удивила подтянутым телом в бикини: видео

Актриса показала стройную подтянутую фигуру

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, которая подарила дочери свое платье, не упускает возможности показать свое подтянутое тело. В свои 55 лет актриса выглядит просто потрясающе, что не стесняется демонстрировать.

Кортни Кокс опубликовала короткое видео, в котором отдала дань уважения своей подруге – певице Мисси Эллиотт.

21 Июл 2019 в 7:41 PDT INSTAGRAM (@courteneycoxofficial)

"О, теперь я наконец-то получила то, о чем пела Мисси, только для этого мне понадобилось 10 лет", – написала актриса. Она процитировала слова из песни Эллиотт Work out с довольно фривольным текстом: "Я опущу свою штучку, раздвину и разверну".

Читайте также Как сейчас выглядят звезды "Друзей" Кортни Кокс и Лиза Кудроу

Видео проигрывается в обратном порядке - Кортни выпрыгивает из бассейна в бикини, демонстрируя стройную фигуру, затем она надевает халатик, хватает с подноса лимонад и завершает образ стильными авиаторами в золотой оправе.

Напомним,

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram