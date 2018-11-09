56-летняя Мег Райан официально подтвердила, что выходит замуж за рок-музыканта

Избранником звезды стал 67-летний Джон Мелленкамп

Мег Райан. Фото: instagram.com/megryan

Голливудская актриса Мег Райан, о вероятной свадьбе которой писали ранее, оказывается, только собирается распрощаться с холостяцкой жизнью. Чтобы избежать слухов, звезда решила лично расставить все точки над "і".

На страничке в Instagram знаменитость выложила фото-карикатуру, где изображена с парнем с гитарой, и подписала снимок коротко и ясно: "Помолвлена".

Мег Райан сообщила о помолвке Фото: instagram.com/megryan

Избранником 56-летней звезды ленты "Кейт и Лео" стал американский рок-музыкант Джон Мелленкамп. Отметим, что отношения у артистов сложились не сразу. Пара встречалась с 2011 по 2014 годы, после чего музыкант ушел от Райан к модели Кристи Бринкли, которая была старше Мег на 8 лет. Спустя несколько лет Райан решила дать Джону еще один шанс, и в 2017 они вновь сошлись.

Мег Райан и Джон Мелленкамп Фото: Getty

Отметим, что у Мег есть двое детей – один родной сын Джек Куэйд от актера Денниса Куэйда, а также Дейзи Тру, которую она усыновила из Китая. У Джона есть пятеро детей от предыдущих браков.

Напомним, Мег Райан пришла на церемонию вручения наград CFDA Awards в роскошном наряде от Christian Siriano.