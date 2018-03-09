56-летняя Мег Райан собралась замуж за бывшего бойфренда
Райан решила дать второй шанс своему бывшему возлюбленному
Актриса Мег Райан решила дать второй шанс своему бывшему возлюбленному, певцу Джону Мелленкампу. Западные источники сообщают, что Мег и Джон решили пожениться.
С Мелленкампом актриса встречалась с 2011 по 2014 годы, после чего музыкант ушел от Райан к модели Кристи Бринкли, которая была старше Мег на 8 лет. Тот сложный период совпал с трудной денежной ситуацией в жизни актрисы, и она впала в депрессию. Спустя несколько лет Райан решила дать Джону еще один шанс, и в 2017 они вновь сошлись.
Источники сообщают, что на этот раз у них все идет прекрасно, и влюбленные даже решили пожениться. По словам инсайдеров издания Page Six, звездная пара готовится к торжеству, которое будет устроено на острове Дауфуски, штат Южная Каролина.
Мег Райан была замужем один раз, и тот десятилетний брак с Деннисом Куэйдом был громким во всех отношениях. Во-первых, он пришелся на пик ее популярности, во-вторых, закончился скандалом — Райан закрутила роман с Расселом Кроу на съемках драмы "Доказательство жизни" и в итоге ушла от мужа. Вскоре Кроу бросил актрису.
Напомним, Мег Райан пришла на церемонию вручения наград CFDA Awards в роскошном наряде от Christian Siriano.
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