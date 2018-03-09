56-летняя Мег Райан собралась замуж за бывшего бойфренда

Сегодня, 16:30

Райан решила дать второй шанс своему бывшему возлюбленному

Мег Райан. Фото: AFP
Мег Райан. Фото: AFP

Актриса Мег Райан решила дать второй шанс своему бывшему возлюбленному, певцу Джону Мелленкампу. Западные источники сообщают, что Мег и Джон решили пожениться.

С Мелленкампом актриса встречалась с 2011 по 2014 годы, после чего музыкант ушел от Райан к модели Кристи Бринкли, которая была старше Мег на 8 лет. Тот сложный период совпал с трудной денежной ситуацией в жизни актрисы, и она впала в депрессию. Спустя несколько лет Райан решила дать Джону еще один шанс, и в 2017 они вновь сошлись.

Источники сообщают, что на этот раз у них все идет прекрасно, и влюбленные даже решили пожениться.  По словам инсайдеров издания Page Six, звездная пара готовится к торжеству, которое будет устроено на острове Дауфуски, штат Южная Каролина.

Мег Райан была замужем один раз, и тот десятилетний брак с Деннисом Куэйдом был громким во всех отношениях. Во-первых, он пришелся на пик ее популярности, во-вторых, закончился скандалом — Райан закрутила роман с Расселом Кроу на съемках драмы "Доказательство жизни" и в итоге ушла от мужа. Вскоре Кроу бросил актрису.

Напомним, Мег Райан пришла на церемонию вручения наград CFDA Awards в роскошном наряде от Christian Siriano.
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