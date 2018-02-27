56-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" избила бойфренда и попала в тюрьму

Хизер Локлир не только отказалась разговаривать с полицейскими, но и набросилась с кулаками на них

25 февраля, в Калифорнии полицейские арестовали 56-летнюю Хизер Локлир по обвинению в домашнем насилии. Представитель шерифа округа Вентура подтвердил журналистам, что около десяти вечера в участок позвонили и сообщили о бытовом насилии, передает US Weekly.

"Локлир была несговорчива и взволнована. Она не только отказалась разговаривать с полицейскими, но и набросилась с кулаками на них. Она напала на трех помощников шерифа и была арестована. Также были обнаружены доказательства, что она избила своего бойфренда",— сказал полицейский.

Звезда сериала "Район Мелроуз" заявила, что получила травмы до приезда полицейских. В понедельник утром актриса вышла на свободу после внесения залога в размере 20 тысяч долларов.

В 2017 году в СМИ появлялись новости, что Локлир повторно лечится от последствий злоупотребления психоактивными веществами.

Напомним, Джози Биссет, сыгравшая модельера Джейн Мансини в сериале "Район Мелроуз", вышла замуж.