57-летний Александр Цекало женился в четвертый раз – СМИ

Александр Цекало развелся с Викторией Галушко, отдав предпочтение молодой модели

Александр Цекало Фото: facebook.com/telegid

Популярный телеведущий и продюсер Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой – Викторией Галушко, с которой состоял в браке с 2008 года, и женился в четвертый раз. Избранницей 57-летнего Александра Цекало стала молодая модель – Дарина Эрвин. Об этом сообщает СтарХит со ссылкой на источник.

По его словам, Цекало расписался с 27-летней моделью Дариной Эрвин в США. На мероприятии присутствовало лишь близкое окружение пары. Пышное торжество по случаю бракосочетания состоится в мае.

"Ребята расписались в Беверли-Хиллз. Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество. Кстати, насколько мы знаем, Дарина хотела оставить свою фамилию — Эрвин. Но потом решила все же поменять на Цекало", – утверждают источники.

Александр Цекало с новой супругой Дариной Эрвин Фото: instagram.com/zvezdnye_news

Отметим, ранее пару неоднократно замечали папарацци. Тогда все думали, что ведущий изменяет своей тогдашней супруге Виктории Галушко. Однако ведущий поспешил опровергнуть эту информацию, заявив, что давно не живет с Викторией, а на Дарине собирается жениться.

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