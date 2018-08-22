57-летний Эдди Мерфи в десятый раз станет отцом

Для актера и его нынешней возлюбленной это будет второй общий ребенок

Пейдж Батчер и Эдди Мерфи. Фото: Getty

Знаменитый американский актер Эдди Мерфи готовится стать отцом в десятый раз! У Эдди и его возлюбленной, 39-летней австралийской модели Пейдж Батчер вскоре родится второй общий ребенок, передает издание Daily Mail. Отметим, что у Эдди и Пейдж в 2016 году родилась дочь Иззи Уна Мерфи.

Также Мерфи является отцом еще восьми детей: пяти от бывшей супруги Николь Мерфи и еще троих от разных подруг, в том числе дочери Энджел Айрис от солистки Spice Girls Мел Би.

Отметим, что Браун в одном из интервью заявила что Мерфи не стремился к воспитанию ее дочери.

С моделью Пейдж Батчер Эдди состоит в отношениях с 2012 года.

Напомним, танцор и партнер Натальи Могилевской в шоу "Танці з зірками" Игорь Кузьменко впервые стал отцом. Об этом на своей странице в Instagram сообщила супруга Игоря – Александра.

Кромое этого, популярный актер Том Хоппер, исполнитель роли Дикона Тарли в сериале "Игра престолов", во второй раз стал отцом. У актера и его супруги Лоры Хиггинс родилась дочь. Об этом событии он с радостью сообщил своим подписчикам в Instagram.