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57-летняя Деми Мур восхитила фигурой в купальнике

Сегодня, 15:06

Актриса поделилась архивным фото в Instagram

Деми Мур в свои 57 удается сохранять стройность и потрясающую красоту. И похоже, она действительно была такой всегда. Актриса, недавно отпраздновавшая день рождения, поделилась с поклонниками архивным снимком, сделанным во времена ее юности. На фото Деми позирует в сдельном купальнике у бассейна.

Недавно Деми Мур выпустила книгу мемуаров, в которой рассказала о детстве, юности, изнасиловании и потере ребенка. Она также написала, что ее экс-возлюбленный Эштон Кутчер склонял ее к сексу втроем.

Актриса Деми Мур
Актриса Деми Мур
Фото: Getty Images

Так, на странице Деми Мур в Instagram появился кадр из архива актрисы, на котором юная Деми запечатлена в сдельном полосатом купальнике у бассейна. Она держит руки на поясе и улыбается глядя в кадр, слегка опустив подбородок.

INSTAGRAM

Поклонники актрисы написали тысячи комплиментов в комментариях, отметив ее природную красоту и харизму.

Напомним, что ранее 65-летний Брюс Уиллис воссоединился со своей женой Эммой в доме экс-супруги Деми Мур. Бывшие провели вместе несколько недель, что навело поклонников на мысль, что Брюс Уиллис и Эмма переживают сложный этап в отношениях.

Почему поклонники считают, что Деми Мур и Брюс Уиллис снова вместе, смотрите в ролике:

А недавно мы писали, что украинская певица Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии без белья.

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