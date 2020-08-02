59-летний Шон Пенн тайно женился на молодой актрисе – СМИ

Влюбленные встречаются с 2016 года

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн, который встречался с актрисой Шарлиз Терон, тайно женился. Его третьей законной супругой стала 28-летняя начинающая актриса Лейла Джордж. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на подругу звездной пары Ирену Медавой.

На своей странице в Instagram жена известного продюсера Майка Медавой опубликовала снимок обручальных колец и поздравила Шона и Лейлу с бракосочетанием.

Шон Пенн и Лейла Джордж Фото: Getty Images

"Мы счастливы, что Лейла и Шон поженились! Мы любим вас! Мы на седьмом небе от счастья, что вы нашли друг друга и настоящую любовь, которая меняет мир к лучшему. Вам суждено быть вместе! Пусть Господь благословит вас и вашу семью", – написала Ирена в публикации.

Скриншот instagram.com/irenamedavoy

Вскоре этот пост был удален из аккаунта Ирены Медавой.

С Лейлой Джордж Шон Пенн встречается с 2016 года. Девушка снимается в кино, а также активно занимается защитой прав животных. Отметим, что Лейла – дочь известного американского актера и продюсера Винсента Д'Онофрио.

Шон Пенн и Лейла Джордж Фото: instagram.com/leilageorge

Напомним, что первой женой Шона Пенна была певица Мадонна. Они поженились в 1985 году и расстались после четырех лет брака. В 1996 году Пенн женился на актрисе Робин Райт, с которой он воспитывает двух детей.

Ранее были опубликованы первые фото с тайного венчания принцессы Беатрис в Виндзоре.

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