59-летняя Мадонна снялась в эпатажной и яркой фотосессии для Vogue

16 августа певице исполнится 60 лет

Мадонна. Фото: instagram.com/vogueitalia

В преддверии своего 60-летия легендарная певица Мадонна снялась для итальянского Vogue в яркой фотосессии. Кроме этого, артистка украсила обложку модного издания.

Съемки проходили на улицах ночного Лиссабона, столицы Португалии, в баре Tejo и доме певицы — поместье Herdade do Perú XVIII века, расположенном в национальном парке Аррабида примерно в 19 милях от Лиссабона.

Отметим, что на обложке Мадонна позирует в шляпе от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.

Известно также, что сейчас Мадонна проживает с детьми в Португалии.

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Ранее 53-летняя британская супермодель Аманда Казалет сделала неожиданное признание: Мадонна "преследовала" ее в течение двух лет, высылая модели "любовные письма". О таком поведении Мадонны стало известно благодаря тому, что модель обнародовала эти записки. Более того, она выставила их на аукцион, оценив их в 50 тысяч долларов.

Напомним, Мадонна опубликовала редкое фото с детьми. Снимок появился на странице поп-королевы. Певица отправилась в Восточную Африку, а именно – в Малави, откуда у нее четверо усыновленных детей. Также у Мадонны есть два биологических ребенка – 21-летняя Лурдес и 17-летний Рокко.