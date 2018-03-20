6-летняя дочь Бейонсе пыталась купить на аукционе картину за 19 тысяч долларов

Недавно 6-летняя Блу Айви пришла вместе с родителями на аукцион, организованный ее бабушкой Тиной. Для мероприятия Бейонсе с дочерью выбрали яркие, золотистые наряды.

Фото: instagram.com/beylite

Фото: instagram.com/beyonce

На аукционе девочке не пришлось скучать. Она активно участвовала в происходящем. Так, 6-летней Блу Айви приглянулась картина за 17 тысяч долларов, за которую малышка вскоре предложила все 19. Джей Зи безуспешно пытался остановить дочь в то время, как проходили торги и этот момент уже успел стать вирусным в сети.

На ролике видно, как малышка с большим энтузиазмом принимает участие в торгах за картину, в то время как ее папа пытается отнять у нее табличку с номером участника аукциона. В конечном итоге, картину за 20 тысяч долларов приобрел другой участник аукциона.

Lool... Blue Ivy is about to buy all the Artworks at the auction. She must have been listening to JayZ's tracks about Basquiat and investing in Art. pic.twitter.com/Nd0pFrA16z — R. (@alrhemist) 18 марта 2018 г.

Ранее Бейонсе похвасталась формами в коротком платье с глубоким декольте, а ее супруг Джей Зи был назван самым богатым рэпером.