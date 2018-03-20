6-летняя дочь Бейонсе пыталась купить на аукционе картину за 19 тысяч долларов

Сегодня, 12:30

На мероприятие малышка Блу Айви пришла с родителями

Джей Зи, Блу Айви и Бейонсе. Фото: Getty
Джей Зи, Блу Айви и Бейонсе. Фото: Getty

Недавно 6-летняя Блу Айви пришла вместе с родителями на аукцион, организованный ее бабушкой Тиной. Для мероприятия Бейонсе с дочерью выбрали яркие, золотистые наряды. 

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Фото: instagram.com/beylite

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Фото: instagram.com/beyonce

На аукционе девочке не пришлось скучать. Она активно участвовала в происходящем. Так, 6-летней Блу Айви приглянулась картина за 17 тысяч долларов, за которую малышка вскоре предложила все 19. Джей Зи безуспешно пытался остановить дочь в то время, как проходили торги и этот момент уже успел стать вирусным в сети.

На ролике видно, как малышка с большим энтузиазмом принимает участие в торгах за картину, в то время как ее папа пытается отнять у нее табличку с номером участника аукциона. В конечном итоге, картину за 20 тысяч долларов приобрел другой участник аукциона.

Ранее Бейонсе похвасталась формами в коротком платье с глубоким декольте, а ее супруг Джей Зи был назван самым богатым рэпером.
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Источник:

"Сегодня"

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