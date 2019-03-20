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60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж

Звезда позировала с темными короткими волосами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:39
Мадонна кардинально сменила имидж
Мадонна кардинально сменила имидж
Фото: Getty Images

Не так давно 60-летняя американская певица Мадонна шокировала поклонников новой прической. Звезда позировала с черными экстремально короткими волосами. Позже артистка появилась на публике с привычной прической, и стало понятно, что на фото – парик.

А на днях Мадонна в Instagram вновь удивила пользователей сети. Певица опубликовала фото, на котором предстала с черными волосами, подстриженными под каре. Опять же, действительно звезда кардинально сменила имидж или же это очередной парик, станет известно немного позже, когда Мадонна поделиться новым снимком.

Мадонна – брюнетка с короткой стрижкой
Мадонна – брюнетка с короткой стрижкой
Фото: instagram.com/madonna

Мнения поклонников традиционно разделились: "Вы сексуальны как никогда!", "Мне нравится, когда вы – брюнетка", "Надеюсь, это парик", "Со светлыми волосами было гораздо лучше".

Ранее мы писали, что Леди Гага помирилась с Мадонной после восьми лет вражды. Звезды встретились на афтепати премии "Оскар", и Мадонна поздравила свою коллегу с победой. Подробности о конфликте и примирении топовых исполнительниц смотрите в видео:

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Мадонна новый имидж
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