60-летняя Мадонна шокировала своим внешним видом

Мадонна появилась на публике в образе, который не оценили ее поклонники

Мадонна. Фото: BackGrid

Последнее время американская поп-икона Мадонна то и дело впечатляет публику своими образами. То снимется в честь своего 60-летнего юбилея в довольно откровенных нарядах для Vogue. То выложит в Instagram снимок с голой грудью, показывая всем свою новую сумку от Louis Vuitton.

Сейчас же папарацци запечатлели ее выходящей из ресторана в районе Ноттинг-Хилл, что в Лондоне. Звезда была одета в платье с цветочным принтом, черную вязаную кофту и туфли на каблуках, а ее волосы были распущены и частично заплетены в косы.

Мадонна Фото: BackGrid Мадонна Фото: BackGrid Мадонна Фото: BackGrid Мадонна Фото: BackGrid Мадонна Фото: BackGrid Мадонна Фото: BackGrid 1/6

Такой вид вызвал у фанатов Мадонны множество негативных отзывов. Одни сетовали на ее неопрятные брови, нееестественную улыбку и некрасивую фигуру, другие говорили, что эта прическа подходит больше молодым девушкам, а третьи и вовсе не стеснялись в выражениях, назвав звезду "старой маразматичкой" и отметив, что это "тот случай, когда деньги есть, но зеркала нет".

Напомним, ранее 53-летняя британская супермодель Аманда Казалет сделала неожиданное признание: Мадонна "преследовала" ее в течение двух лет, высылая модели "любовные письма". О таком поведении Мадонны стало известно благодаря тому, что модель обнародовала эти записки. Более того, она выставила их на аукцион, оценив их в 50 тысяч долларов.