62-летний Дольф Лундгрен вышел в свет с молодой возлюбленной, младшей него на 38 лет

Возлюбленная актера – ровесница его старшей дочери Иды

Актер Дольф Лундгрен с возлюбленной Эммой Крокдал Фото: Getty Images

62-летний голливудский актер Дольф Лундгрен, который сыграл в боксерской драме "Крид", побывал на кинофестивале Cana Dorada вместе со своей 24-летней избранницей Эммой Крокдал. Об этом сообщает издание Page Six.

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Влюбленные мило позировали фотографам, а после фестиваля Лундгрен вместе со своей спутницей побывали на гала-концерте и в казино. Кроме того, девушка актера поделилась на своей странице в соцсети снимком с фестиваля. Это первое совместное фото пары, которое было опубликовано в сети.

Актер Дольф Лундгрен с возлюбленной Эммой Крокдал Фото: Getty Images

Стоит отметить, что Эмма Крокдал родом из Норвегии, работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.

Старшая дочь Дольфа – Ида, того же возраста, что и Эмма. Также у актера есть еще 18-летняя дочь Грета от дизайнера Анетт Квиберг, с которой Лундгрен прожил в браке 17 лет.

Напомним, что, актер Дольф Лундгрен активно снимается в кино. Недавно он сыграл одну из главных ролей в "Аквамене".

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