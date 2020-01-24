Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

62-летний Дольф Лундгрен вышел в свет с молодой возлюбленной, младшей него на 38 лет

Возлюбленная актера – ровесница его старшей дочери Иды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Актер Дольф Лундгрен с возлюбленной Эммой Крокдал
Актер Дольф Лундгрен с возлюбленной Эммой Крокдал
Фото: Getty Images

62-летний голливудский актер Дольф Лундгрен, который сыграл в боксерской драме "Крид", побывал на кинофестивале Cana Dorada вместе со своей 24-летней избранницей Эммой Крокдал. Об этом сообщает издание Page Six.

Смотрите также видео о том, что молодая жена Венсана Касселя Тина Кунаки впервые после родов снялась в эротической фотосессии:

Влюбленные мило позировали фотографам, а после фестиваля Лундгрен вместе со своей спутницей побывали на гала-концерте и в казино. Кроме того, девушка актера поделилась на своей странице в соцсети снимком с фестиваля. Это первое совместное фото пары, которое было опубликовано в сети.

Актер Дольф Лундгрен с возлюбленной Эммой Крокдал
Актер Дольф Лундгрен с возлюбленной Эммой Крокдал
Фото: Getty Images

Стоит отметить, что Эмма Крокдал родом из Норвегии, работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.

Читайте также:
Еще не старики: Сталлоне, Шварценеггер и Лундгрен раскрыли секрет своей молодости

Старшая дочь Дольфа – Ида, того же возраста, что и Эмма. Также у актера есть еще 18-летняя дочь Грета от дизайнера Анетт Квиберг, с которой Лундгрен прожил в браке 17 лет.

Напомним, что, актер Дольф Лундгрен активно снимается в кино. Недавно он сыграл одну из главных ролей в "Аквамене".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Руис - это мексиканский Рокки": голливудский мастер боевых искусств в восторге от нового чемпиона Еще не старики: Сталлоне, Шварценеггер и Лундгрен раскрыли секрет своей молодости
актер возлюбленная Дольф Лундгрен
Реклама

Новости партнеров

Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 07:02Fun

24 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака: не торопитесь с реализацией планов

Вчера, 08:35Fun

Мужчина нашел неопознанное животное размером с автомобиль: фото

22 январяEvents

Поздравления с днем рождения Татьяны в прозе и стихах

22 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

22 январяFun

Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

22 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

22 январяFun

Богатырь весом в 440 кг удивил выбором невесты: фото

22 январяFun

Изуродованная редкой болезнью девушка вернула себе красоту: фото

22 январяFun

22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяШоу-бизнес

"Глаз не оторвать": сексуальная Настя Каменских в черном бикини позирует перед Потапом

21 январяWellness

Коронавирус уже унес более тысячи жизней: что надо знать о смертельных штаммах

21 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

21 январяFun

В уютном итальянском городке продают дома за один евро: фото

21 январяFun

21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяFun

Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: сеть в шоке (фото)
Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: сеть в шоке (фото)
Последние слова Шатунова:
Последние слова Шатунова: "больше вы нас никогда не увидите"
5 громких расставаний 2019 года
5 громких расставаний 2019 года
5 модных шарфов, которые согреют тебя этой зимой
5 модных шарфов, которые согреют тебя этой зимой
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати