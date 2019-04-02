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62-летний Том Хэнкс кардинально сменил имидж

Актер решил отрастить бороду

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:28
Том Хэнкс отрастил бороду
Том Хэнкс отрастил бороду
Фото: Getty Images

Кумир многих, звезда фильмов "Форрест Гамп", "Зеленая миля" и других, голливудский актер Том Хэнкс удивил публику своим новым выходом. 62-летний актер появился с супругой, актрисой Ритой Уилсон, которую удостоили именной звезды на "Алее славы". Кроме того, поддержать близкую подругу пришла актриса Джулия Робертс.

Но основное внимание публики было приковано к Тому Хэнксу, который изменился до неузнаваемости. Актер заметно посидел и отрастил длинную бороду. Для торжественного мероприятия Том выбрал серый костюм классического кроя и рубашку оттенка марсала. Его жена Рита Уилсон появилась в черном вечернем платье в пол, а Джулия Робертс – в брючном костюме глубокого зеленого цвета.

Том Хэнкс, его супруга Рита Уилсон и Джулия Робертс
Том Хэнкс, его супруга Рита Уилсон и Джулия Робертс
Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что появился трейлер мультфильма с озвучкой Тома Хэнкса. Голливудский актер озвучил главного героя.

Напомним, звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер заявила, что состояла в отношениях с девушками

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Голливуд борода том хэнкс
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