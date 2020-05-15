62-летняя Мелани Гриффит блеснула фигурой во время прогулки на карантине
Актриса в отличной физической форме
Известная американская актриса и экс-супруга Антонио Бандераса Мелани Гриффит попала в объективы папарацци во время своей прогулки по Беверли-Хиллс, в Калифорнии.
Обладательница "Золого глобуса" была одета в черный спортивный топ и леггинсы, а на ее лице были черная маска и очки.
Поклонники актрисы пришли в восторг от ее внешнего вида, отметив, что она выглядит потрясающе в свои 62 года.
На следующем снимке видно, как в какой-то момент Мелани Гриффит сняла маску, воспользовавшись возможностью подышать свежим воздухом.
Вчера актриса опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она позирует с букетом в руках, по случаю дня матери. Мелани Гриффит написала, что планирует встретиться со своими детьми, сохраняя при этом дистанцию.
У Мелани Гриффит трое детей от трех браков: 34-летний Александр Бауэр от брака с американским актером Стивеном Бауэром, актриса и звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон от брака с актером Доном Джонсоном и 23-летняя Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит от брака с Антонио Бандерасом.
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