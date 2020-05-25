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62-летняя Шэрон Стоун показала роскошное тело в бикини

Сегодня, 12:00

Актриса весело провела уик-енд

Номинантка на "Оскар" и обладательница "Золотого глобуса" Шэрон Стоун, которая недавно показала фото из детства, блеснула стройной фигурой, позируя в купальнике во время отдыха с друзьями.

Актриса опубликовала в своем официальном Instagram аккаунте две фотографии, которые вызвали настоящий восторг ее поклонников. В 62 года у Шэрон Стоун стройная фигура и сияющий внешний вид.

Почему Шэрон Стоун могла не попасть на собственный день рождения – смотрите сюжет:

На одной фотографии Шэрон Стоун позировала в разноцветном купальнике возле бассейна на территории частного дома. Возле актрисы также стоял ее пес, а в бассейне плавали ее друзья. На голову актриса надела шлем "Гладиатора".

INSTAGRAM

На другом снимке Шэрон Стоун позировала на диване со своей собакой. В описании к фотографии знаменитость написала о Дне Поминовения – национальном дне памяти США, который отмечается 25 мая.

INSTAGRAM

Фотографию Шэрон Стоун одобрила ее подруга и коллега, знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл.

Ранее Шэрон Стоун рассказала, как училась ходить после перенесенного инсульта, который чуть не унес ее жизнь.

Недавно еще одна голливудская знаменитость продемонстрировала отличную физическую форму. 62-летнюю Мелани Гриффит сфотографировали на прогулке во время карантина.

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