64-летняя Бриджит Макрон в белом наряде затмила герцогиню Люксембурга на торжественном ужине

Сегодня, 09:01

В Париж прибыли герцог Люксембургский Анри и его жена Мария Тереза

Бриджит Макрон. Фото: AFP
Бриджит Макрон. Фото: AFP

С трехдневным официальным визитом в Париж прибыли Великий герцог Люксембурга Анри с супругой Марией Терезой. В Елисейском дворце их  встретили президент Эммануэль Макронс с супругой Бриджит.

На официальной встрече днем 64-летняя Бриджит Макрон появилась в синем мини-платье с широким кожаным поясом.

Для вечернего приема первая леди Франции выбрала изысканное белое платье в пол от своего любимого модного бренда – Louis Vuitton.

Элегантный наряд, в котором Бриджит Макрон удалось затмить герцогиню Люксембурга, был украшен крупными серебристыми пайетками.

61-летняя герцогиня Мария Тереза предпочла для торжественного ужина зеленое шифоновое платье, которое дополнила драгоценными украшениями.

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Эммануэль и Брижит Макрон, герцогиня Мария Тереза и герцог Анри. Фото: AFP

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Эммануэль и Брижит Макрон. Фото: AFP

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Эммануэль и Брижит Макрон, герцогиня Мария Тереза и герцог Анри. Фото: AFP

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Эммануэль и Брижит Макрон, герцогиня Мария Тереза и герцог Анри. Фото: AFP

Напомним, в начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит совершили турне по Африке. Супруги успели побывать в Тунисе и Сенегале. В поездке первая леди Франции осматривала достопримечательности и посещала благотворительные и детские организации.
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Источник:

"Сегодня"

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