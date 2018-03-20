64-летняя Бриджит Макрон в белом наряде затмила герцогиню Люксембурга на торжественном ужине

В Париж прибыли герцог Люксембургский Анри и его жена Мария Тереза

С трехдневным официальным визитом в Париж прибыли Великий герцог Люксембурга Анри с супругой Марией Терезой. В Елисейском дворце их встретили президент Эммануэль Макронс с супругой Бриджит.

На официальной встрече днем 64-летняя Бриджит Макрон появилась в синем мини-платье с широким кожаным поясом.

Для вечернего приема первая леди Франции выбрала изысканное белое платье в пол от своего любимого модного бренда – Louis Vuitton.

Элегантный наряд, в котором Бриджит Макрон удалось затмить герцогиню Люксембурга, был украшен крупными серебристыми пайетками.

61-летняя герцогиня Мария Тереза предпочла для торжественного ужина зеленое шифоновое платье, которое дополнила драгоценными украшениями.

Эммануэль и Брижит Макрон, герцогиня Мария Тереза и герцог Анри. Фото: AFP

Эммануэль и Брижит Макрон. Фото: AFP

Эммануэль и Брижит Макрон, герцогиня Мария Тереза и герцог Анри. Фото: AFP

Эммануэль и Брижит Макрон, герцогиня Мария Тереза и герцог Анри. Фото: AFP

Напомним, в начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит совершили турне по Африке. Супруги успели побывать в Тунисе и Сенегале. В поездке первая леди Франции осматривала достопримечательности и посещала благотворительные и детские организации.