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65-летняя Любовь Успенская госпитализирована – СМИ

Певица попала в больницу накануне концерта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:33
Любовь Успенская
Любовь Успенская
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Знаменитая советская и российская певица Любовь Успенская, которая лишь недавно снялась в клипе в мини-шортах, госпитализирована накануне концерта. Об этом сообщает издание СтарХит со ссылкой на инсайдера.

При этом на данный момент достоверно неизвестно, по какой причине Любовь Успенская попала в больницу. Предполагается, что причина довольно серьезная, ведь артистка крайне редко отменяет свои концерты. 22 апреля Успенская должна была выступить в Барнауле, однако концерт ей пришлось отменить. Певица так и не вылетела в Барнаул.

"Да. Она не вылетела в Барнаул. Сейчас ждем решения по самочувствию. Скорее всего, будет перенос концерта", – цитирует источника издание. 

Любовь Успенская попала в больницу – СМИ
Любовь Успенская попала в больницу – СМИ
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Отметим, накануне певица выступила на концерте Брендона Стоуна и опубликовала фото в ожидании своего выхода. Выглядела Любовь Успенская отлично.

Пока ни сама артистка, ни ее официальные представители информацию о госпитализации не комментируют.

Всю правду о дочери Любови Успенской смотрите в сюжете:

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