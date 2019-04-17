65-летняя Успенская снялась в клипе в мини-шортах и леопардовых сапогах
Артистка удивила своей стройной фигурой
Знаменитая советская и российская певица Любовь Успенская доказывает, что сексуальной можно быть в любом возрасте. В сети появились кадры, на которых 65-летняя артистка позирует в мини-шортиках, высоких леопардовых сапогах и топе с глубоким декольте.
Оказалось, что в такой наряд знаменитость облачилась ради съемок клипа на одну из своих новых песен.
В комментариях к фото и видео на странице Любови можно найти сотни комплиментов. Многие интересуются, как в таком возрасте выглядеть на 20 лет моложе.
Сама Успенская любит женственные и соблазнительные наряды. Отвечая на вопрос о своем внешнем виде, певица сказала: "Не старею, занимаюсь йогой, медитацией, и много работаю".
Напомним, 72-летняя Шер в эпатажном пиджаке похвасталась фигурой. Ее стройная фигура и подтянутая кожа – результат усердной работы над собой. Каждое появление на публике голливудской звезды – праздник и феерия эмоций, а подобранные наряды всегда яркие и эффектные.
Ранее 45-летняя Кейт Бекинсейл показала шикарную фигуру в откровенном платье.
Смотрите видео о самых откровенных платьях знаменитостей:
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