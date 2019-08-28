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67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Тамара Галушка поделилась снимком с отдыха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Мать Веры Брежневой
Мать Веры Брежневой
Фото: instagram.com/ververa

Известная российская певица родом из Украины, 37-летняя Вера Брежнева – обладательница идеальной фигуры, несмотря на то, что родила двоих детей. Однако недавно подтянутой фигурой похвасталась не певица, а ее 67-летняя мать – Тамара Галушка.

Вера Брежнева призналась, что ходила к психологу. Подробности смотрите в видео:

Так, на своей странице в Instagram Тамара Витальевна показала снимок с отдыха. На нем мать Веры Брежневой позирует лежа в прозрачном море и демонстрирует отличную форму в сдельном купальнике. Тамара Галушка сообщила, что отдыхает в Греции, и подписала фото стихами:

"Греческий август, солнечный жар, над морем волшебный заката пожар. Под соснами в баре – прохладный коктейль, в динамиках песен неспешная трель. Из прозрачного моря в полуденный зной вливается счастье.. И это – со мной", – написала Тамара Галушка.

Мать Веры Брежневой в купальнике
Мать Веры Брежневой в купальнике
Фото: instagram.com/mami4_7

Звездная дочь оставила под фото мамы смайлики в виде сердец, а поклонники пожелали Тамаре хорошего отдыха.

Напомним, ранее Вера Брежнева сделала откровенное признание о муже. Певица поделилась интимными деталями брака с Константином Меладзе.

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