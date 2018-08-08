68-летний Ричард Гир вскоре во второй раз станет отцом

У актера есть сын от предыдущего брака

Ричард Гир и Алехандра Сильва. Фото: Getty

Голливудский актер Ричард Гир совсем скоро второй раз станет папой. Отметим, что в конце августа Гиру исполнится 69 лет, передает испанское издание ABC.

По сообщениям издания, пока не ясно, где именно родится малыш – в Испании или США, где предположительно пара проводит большую часть времени.

Отметим, что В 2002—2013 годах Ричард Гир был официально женат (после семи лет совместной жизни) на актрисе и бывшей модели Кэри Лоуэлл. В этом браке родился единственный сын актера — Гомер Джеймс Джигми. Сейчас ему 18 лет.

С 1991 по 1995 год актер был женат на супермодели Синди Кроуфорд. А недавно, в апреле 2018-го года актер женился в третий раз. Церемония бракосочетания прошла в Нью-Йорке. Избранницей Ричарда стала 35-летняя Алехандра Сильва.

Напомним, коллега Меган Маркл по сериалу "Форс-мажоры" Патрик Джей Адамс впервые станет отцом. Ранее 48-летнюю Наоми Кэмбелл заподозрили в беременности. На своей странице в Instagram бойфренд модели – 35-летний рэпер Skepta опубликовал снимок УЗИ с ребенком.