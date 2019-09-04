70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото
Примадонна призналась, что ей противопоказано загорать
Несмотря на возраст, 70-летняя Алла Пугачева регулярно удивляет сексуальными нарядами, появляясь на публике в мини-шортах, и не боится демонстрировать естественную красоту. Хирургическое вмешательство во внешность Примадонны очевидно, однако есть особенность, которая остается с ней на протяжении всей жизни.
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На своей странице в Instagram Алла Пугачева опубликовала фото, на котором позирует с минимальным макияжем. Артистка призналась, что очень любит солнце, однако после пяти минут в его лучах на лице Примадонны появляются веснушки.
"Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может это 7 молодость пришла?", – написала Алла Пугачева.
В комментариях подписчики оставляют комплименты в адрес Примадонны: "Алла Борисовна, от Вас молодость и не уходит!!! Не выгонять же!", "Вы просто солнечная женщина на лице и в душе, вот вас солнышко и любит".
Напомним, ранее в сети появились фото Аллы Пугачевой в молодости.
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