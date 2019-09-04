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70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

Примадонна призналась, что ей противопоказано загорать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/alla_orfey

Несмотря на возраст, 70-летняя Алла Пугачева регулярно удивляет сексуальными нарядами, появляясь на публике в мини-шортах, и не боится демонстрировать естественную красоту. Хирургическое вмешательство во внешность Примадонны очевидно, однако есть особенность, которая остается с ней на протяжении всей жизни.

Смотрите также забавное видео, на котором развлекаются Алла Пугачева и Лайма Вайкуле:

На своей странице в Instagram Алла Пугачева опубликовала фото, на котором позирует с минимальным макияжем. Артистка призналась, что очень любит солнце, однако после пяти минут в его лучах на лице Примадонны появляются веснушки.

"Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может это 7 молодость пришла?", – написала Алла Пугачева.

70-летняя Алла Пугачева продемонстрировала естественную красоту
70-летняя Алла Пугачева продемонстрировала естественную красоту
Фото: instagram.com/alla_orfey

В комментариях подписчики оставляют комплименты в адрес Примадонны: "Алла Борисовна, от Вас молодость и не уходит!!! Не выгонять же!", "Вы просто солнечная женщина на лице и в душе, вот вас солнышко и любит".

Напомним, ранее в сети появились фото Аллы Пугачевой в молодости.

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