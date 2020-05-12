70-летняя Вера Вонг поразила Сеть своей фигурой: фото

Сложно поверить, что дизайнерке 70 лет

Американская дизайнерка Вера Вонг известна своими роскошными свадебными нарядами, которые уже много лет пользуются популярностью у богемы со всего мира. Она также одевает первых западных селебритис для красных дорожек. Но сегодня внимание пользователей Сети приковано не к нарядам, а к их создательнице. Готовы увидеть, как выглядит 70-летняя Вера Вонг сейчас?

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Да, бывшей фигуристке на самом деле 70 лет. Но глядя на фото в ее Instagram, в это сложно поверить. В своем аккаунте Вера Вонг публикует снимки сделанные во время самоизоляции. На них знаменитость позирует в коротких топах, демонстрируя идеальный пресс, в спортивных лосинах, подчеркивающих ее стройные ноги, и в роскошных платьях.

Неизменными на кадрах остаются ее длинные черные волосы и аксессуары.

INSTAGRAM

Многие пользователи социальной сети не верят в то, что Вере 70. В комментариях они переспрашивают друг у друга ее возраст.

INSTAGRAM

Но мы убеждены, что поддерживать такую фигуру, хоть это и непросто, может каждый. Вонг не скрывает, что занимается с персональным тренером, и не бросает спорт даже во время пандемии.

INSTAGRAM

Добавим, что Вера Вонг начала заниматься фигурным катанием с шести лет. В средней школе она участвовала в соревнованиях по фигурному катанию в 1968 году в США. Но после того, как не попала в олимпийскую команду США, девушка ушла в индустрию моды.

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