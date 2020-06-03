70-летняя Вера Вонг раскрыла секрет своей "вечной" молодости

Знаменитость выглядит на несколько десятилетий моложе

Знаменитая американская дизайнер Вера Вонг, которая недавно вновь поразила фанатов своей фигурой, не перестает вызывать восхищение у своих поклонников. Недавно Вера Вонг раскрыла, что помогает ей поддерживать блестящую форму. Об этом сообщает издание Metro.

27 июня Вере Вонг исполнится 71 год, а многим до сих пор сложно поверить, что это ее настоящий возраст. Знаменитая модельер свадебных платьев часто позирует в откровенных нарядах, демонстрируя длинные стройные ноги и плоский живот, в то время как на ее лице сложно разглядеть хоть одну морщинку.

После того, как один из фанатов в Twitter поставил под подозрение настоящий возраст дизайнера, то Вера Вонг раскрыла некоторые секреты своей молодости: "Работа, сон, коктейли с водкой, минимум солнца...".

Вера Вонг рассказала, как сохраняет молодость Фото: instagram.com/verawang

На протяжении всего карантина дизайнер радовала подписчиков новыми модными образами, позируя в своем доме в Майами. Наряду с заинтересованностью в модных луках, поклонниц Веры Вонг также интересовало то, как ей удалось сохранять такой "детский" внешний вид нестареющих рук.

И тогда Вера Вонг шутливо ответила: "В последнее время – дезинфицирующее средство для рук!".

Несколько лет назад в интервью для InStyle Вера Вонг рассказала о своем ежедневном рационе питания, который включает завтрак с омлетом с небольшим количеством тостов, ломтиком бекона с ванильным пудингом, на обед – куриный суп с большим количеством овощей и домашняя китайская еда на ужин.

Вера Вонг Фото: instagram.com/verawang

Также знаменитость признавалась, что спокойно относится к тренировкам, но судя по снимкам в социальных сетях, Вера Вонг обожает езду на велосипеде. Дизайнер также любит играть в гольф.

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