71-летний Сильвестр Сталлоне опубликовал видео своих тренировок в спортзале

Поклонники актера восхитились его физической формой

Сильвестр Сталлоне. Фото: Getty

Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне разместил на странице в Instagram два видео своих тренировок в спортзале, тем самым показав всем, что он находится в отличной физической форме. Сейчас знаменитость готовится к съемкам фильма "Крид-2".

"Крид 2 — спортивный драматический фильм с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне в главных ролях, являющийся восьмым в серии "Рокки", а также сиквелом фильма Крид: Наследие Рокки. Ожидается, что кинокартина выйдет на экраны в ноябре 2018 года.

"Люблю эти упражнения", – подписал видео актер.

Поклонники актера бурно отреагировали на видео с тренировками и написали много восторженных отзывов в комментариях: "Вы просто зверь. Мощно", "Вы всегда были нашим вдохновением. Настоящий мужчина", "Без труда. не выловишь и рыбку из пруда. Невероятно", "Вы все еще в отличной форме", – написали они.

Напомним, Сильвестр Сталлоне показал первый постер фильма "Крид".

Ранее Сильвестра Сталлоне обвинили в принуждении к сексу 16-летней фанатки еще в 1986 году.