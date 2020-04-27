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72-летний Арнольд Шварценеггер станет дедушкой – СМИ

Старшая дочь актера Кэтрин и звезда "Стражей Галактики" Крис Пратт, вероятно, ждут ребенка

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:28

В этом году голливудский актер Арнольд Шварценеггер, который подал иск против российской компании, впервые станет дедушкой. Его старшая дочь 30-летняя Кэтрин и звезда "Стражей Галактики" Крис Пратт, вероятно, ждут ребенка. Об это сообщает издание Рeople.

25 апреля, несмотря на карантинный режим, супруги Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта осуществили совместную велопрогулку по городу Брентвуд. Папарацци удалось не только сфотографировать пару, но и раскрыть беременность дочери бывшего губернатора штата Калифорния.

Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Фото: Getty Images

Для велопоездки 40-летний Крис Пратт надел комфортный спортивный наряд и прикрыл лицо банданой с американским флагом. В то время его жена писательница Кэтрин выбрала лосины, кепку, солнцезащитные очки и белую футболку оверсайз, которая не смогла скрыть ее округлый живот.

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К слову, после свадьбы в июне 2019 года молодожены заявляли, что были бы рады "расширить семью как можно скорее". Буквально два месяца назад 72-летний Шварценеггер также признался, что давно хочет внуков, но не собирается давить ни на кого из пятерых детей, включая Кэтрин: "Я знаю, что рано или поздно это произойдет. Они с Крисом решат, когда будут готовы".

Арнольд Шварценеггер едва не умер во время операции. Детали в сюжете:

Первенец Кэтрин станет вторым ребенком для ее 40-летнего возлюбленного. С 2009 по 2018 год Пратт был женат на актрисе Анне Фэрис, известной по фильмам "Очень страшное кино", "Трудности перевода", "Горбатая гора" и другим. В 2012 году у них родился сын Джек.

INSTAGRAM

Напомним, ранее экс-губернатор Калифорнии опубликовал короткое видео в Instagram, в котором запечатлел своих необычных сожителей.

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