75-летнего Евгения Петросяна госпитализировали с коронавирусом

Артист находится в одной из московских клиник

Знаменитый 75-летний юморист Евгений Петросян, у которого в марте этого года родился сын, госпитализирован с коронавирусом, сообщает Mash. Комик сдал анализ на COVID-19 в одной из московских больниц. 26 октября пришел положительный результат. Артиста пришлось госпитализировать.

"Только что говорил с Евгением Вагановичем. Чувствует он себя хорошо, температуры нет. В связи с возрастом и подозрением на COVID-19 , решил сам приехать в больницу" — рассказал Mash адвокат Сергей Жорин.

Евгений Петросян Фото: Instagram

Ранее Евгений Петросян впервые показал своего маленького сына от 31-летней супруги Татьяны Брухуновой.

Татьяна Брухунова – помощница Евгения и его пятая супруга. Пара расписалась в декабре 2019 года. До этого артист состоял в браке с Еленой Степаненко. Они были женаты с 1985 по 2019 год.

Напомним, у 44-летней Земфиры обнаружили коронавирус. Не уточняется, какие именно симптомы у артистки, однако известно, что она сама обратилась к медикам за помощью.

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