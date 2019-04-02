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75-летнему Мику Джаггеру проведут серьезную операцию

Сообщается, что Джаггеру установят стент в сердце

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:18
Мик Джаггер
Мик Джаггер
Фото: Getty Images

Согласно многочисленным сообщениям, отсрочка тура Rolling Stones связана с проблемами со здоровьем лидера группы – Мика Джаггера. Как передает издание Variety со ссылкой на Drudge, артист нуждается в операции на сердце.

Сообщается, что 75-летнему Джаггеру должны провести операцию по замене сердечного клапана в пятницу в Нью-Йорке. После этого артист должен полностью восстановиться и сможет поехать в гастрольный тур уже летом.

Page Six также сообщает, что у Джаггеру установят стент в сердце, после чего Джаггер сможет вернуться в работу уже по истечению нескольких недель.

Мик Джаггер
Мик Джаггер
Фото: instagram.com/mickjagger

Тур по США и Канаде, который был отложен, должен был пройти с 20 апреля по 29 июля.

Ранее Джаггер обратился к поклонникам: ""Я хочу извиниться перед поклонниками в США и Канаде. Ненавижу то, что я так вас подвожу. Я опустошен из-за того, что вынужден отложить турне. Приложу все силы к тому, чтобы как можно скорее вернуться на сцену".

Ранее мы подготовили интересные факты о Мике Джаггере. Кроме этого, Мик Джаггер расстался с 22-летней возлюбленной.

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Источник: Сегодня
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