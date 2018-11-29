75-летний Роберт Де Ниро прокомментировал развод с супругой

Вместе с Грейс они прожили 20 лет

Роберт де Ниро с женой. Фото: Getty

75-летний голливудский актер Роберт Де Ниро, который обругал Дональда Трампа в прямом эфире, разводится со своей женой. Ранее актер предпочитал воздерживаться от комментариев по этому поводу, однако недавно все же прокомментировал слухи о разводе с Грейс. В интервью порталу Us Weekly Роберт признался, что они с женой вступают в переходный период в отношениях.

"У нас с Грейс двое детей. Сейчас мы вступаем в переходный период в наших отношениях, и это сложный, но созидательный процесс. Я считаю Грейс великолепной матерью и прошу всех об уважении к нашему личному пространству", – отметил Де Ниро.

Также актер признался, что они с Грейс развивают отношения в качестве партнеров по воспитанию детей. Отметим, что Роберт и Грейс познакомились еще в 1987 году и спустя 10 лет сыграли свадьбу. У пары есть двое детей: в 1998 году у них родился сын Эллиот, а в 2011 году — дочь Хеллен.

Напомним, о разводе пары стало известно от источника, близкого к семье. Он сообщил, что Роберт Де Ниро расстался со своей женой Грейс Хайтауэр. Вместе они прожили 20 лет в браке.