77-летний актер Амитабх Баччан вылечился от коронавируса

Звезда Болливуджа провел в больнице три недели

Индийский актер Амитабх Баччан, который был госпитализирован в начале июля, вылечился от коронавируса. Результат его последнего теста на COVID-19 оказался отрицательным. Об этом актер написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 2 августа.

Амитабх Баччан отметил, что провел в больнице чуть больше трех недель. "Я вернулся домой в одиночном карантине", – написал в социальной сети знаменитость.

Скриншот twitter.com/SrBachchan

Он также поблагодарил фанов за молитвы, а врачей госпиталя, в котором находился все это время, за заботу.

А вот сын Амитабха Баччана, известный актер Абхишек Баччан, который также был госпитализирован с вирусом в один день с отцом, все еще находится в больнице. В Twitter-аккаунте он написал, что новый тест на COVID-19 показал положительный результат.

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