78-летний Эммануил Виторган раскрыл подробности своего третьего отцовства

Всего пару недель назад Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик стали родителями. У супругов родилась дочь, которую назвали Этель. Звездная пара предпочитала скрывать подробности беременности, поэтому об интересном положении женщины не догадывались даже их близкие друзья.

В недавнем интервью для программы "Ты не поверишь!" Эммануил Виторган подтвердил, что его супруга рожала сама. Им пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО, но зато долгожданное появление малышки на свет стало невероятной радостью для обоих родителей, пишет "Стархит".

"Девочка родилась настоящим крепышем. Весила больше 4600 граммов, рост 54 сантиметра. Она, наверное, почувствовала, что ее отец высокий и крепкий мужчина, решила последовать нашей семейной традиции. Жена у меня, конечно, невероятно счастлива. После того, как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Не важно, мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен. Думал, что Ира устала, что ей нужен отдых, но она, видимо, считает иначе", – рассказал Виторган.

По словам Эммануила Виторгана, его жене пришлось много лет бороться за то, чтобы в итоге все-таки стать матерью. "Ире пришлось несладко. Она несколько лет лечилась по-женски, чтобы в итоге познать эту огромную, невероятную радость. Но теперь она действительно счастлива", – сообщил артист.