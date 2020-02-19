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79-летнего Аль Пачино бросила молодая возлюбленная: что случилось

Меитал Дохен решила расторгнуть отношения из-за разницы в возрасте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:12
Актер Аль Пачино
Актер Аль Пачино
Фото: Getty Images

79-летнего голливудского актера Аль Пачино, который упал на красной дорожке одной из кинопремий, бросила его 40-летняя возлюбленная Меитал Дохен. О расставании с актером заявила сама Дохен в недавнем интервью израильскому изданию La'Isha magazine.

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По словам Меитал, основной причиной разрыва стала их с актером 39-летняя разница в возрасте, а также добавила, что именно она стала инициатором расставания.

"Тяжело быть вместе с таким старым мужчиной. Долгое время я пыталась это отрицать, но теперь понимаю, что на самом деле он уже пожилой человек. Большая разница в возрасте – это трудно. Так что несмотря на мою искреннюю любовь к нему, наш роман закончился достаточно быстро", – призналась женщина.

Кроме этого, израильская звезда сообщила, что Аль Пачино почти не тратил на нее денег.

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"Как я могу вежливо сказать, что он не любил тратить на меня деньги? Он только иногда дарил мне цветы", – отметила Дохен, отметив, что после расставания с актером они сумели сохранить дружеские отношения.

А в подтверждение своих слов Меитал в своем Instagram опубликовала селфи, под которым оставили лаконичное сообщение "Будь свободным".

INSTAGRAM

Напомним, ранее Аль Пачино крутил роман с актрисой из Аргентины Люсией Сола.

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