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79-летний Аль Пачино оконфузился на красной дорожке премии BAFTA 2020: фото

Актер споткнулся и не устоял на ступеньках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:02
Актер Аль Пачино
Актер Аль Пачино
Фото: Getty Images

В Лондоне, 2 февраля, состоялась 73-я церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии "BAFTA-2020", где определились потенциальные лауреаты "Оскара". По красной дорожке прошлись множество кинозвезд и прочих знаменитостей. В число претендентов на премию "BAFTA" в этом году попал и легендарный Аль Пачино. Но с 79-летним актером случился небольшой конфуз.

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Поднимаясь по ступенькам знаменитого зала Royal Albert Hall Аль Пачино споткнулся и не устоял на ногах. К нему тут же бросились на помощь охранники. К счастью, все обошлось. Во всяком случае актер с трудом, но все же направился в зал.

Актер Аль Пачино
Актер Аль Пачино
Фото: Getty Images

Папарацци также заметили, какая обувь была на звезде "Крестного отца". Аль Пачино прошелся по красной дорожке в кроссовках New Balance.

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В Лондон Пачино прилетел вместе со своей подругой, израильской актрисой Мейтал Дохан.

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Напомним, что звезды часто попадают в неловкие ситуации на церемониях вручения премий. Например, в прошлом году актер Рами Малек упал со сцены в зрительный зал на церемонии вручения премии "Оскар".

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