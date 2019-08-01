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Jerry Heil рассказала, как заработала первые 80 гривен

Автор хита "Охрана, отмэна" подрабатывала фотографом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

Украинская певица и автор хита "Охрана, отмэна" Jerry Heil откровенно рассказала Сегодня.Lifestyle о том, сколько зарабатывала в пятнадцать лет и чем увлекалась помимо музыки. 

Эксклюзивное интервью с Jerry Heil: смотрите видео

Вспоминая свою юность, 24-летняя звезда украинского шоу-бизнеса рассказала, как начала зарабатывать свои первые карманные деньги. И, как ни странно, музыка здесь совсем не причем! Когда Яне Шемаевой (настоящее имя певицы, – ред.) было пятнадцать лет, отец купил девочке профессиональный аппарат за баснословные деньги. В то время Яна уже занималась музыкой, но у нее появилось жгучее желание попробовать себя в роли фотографа. 

Первые фотосессии будущая звезда делала своим знакомым в Василькове, откуда сама родом. За один час своей работы Яна тогда зарабатывала 80 гривен. Со временем творческое хобби артистки отошло в сторону и ей предложили петь в одном из заведений родного города за 100 гривен. 

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"Мой первый заработок – 80 гривен. Мой отец был безотказным во всех моих просьбах, я у него выпросила на то время очень дорогой фотоаппарат и заявила, что хочу быть фотографом. Мне было лет 15, и я сама училась обрабатывать фотографии. Собственно, первые фотосессии я делала за 80 гривен в час. Позже в одном из заведений Василькова мне платили 100 гривен за выступление, уже как певице", – вспоминает Jerry Heil. 

Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

В процессе выступлений Яна набиралась опыта и усердно занималась музыкой – писала песни и развивала голос. Не обошлось и без просьб родственников, которые просили бесплатно выступать на свадьбах. После того, как она выпустила песню "Охрана, отмэна" и стала узнаваемой, ей предложили выступить за 800 долларов. По меркам украинского шоу-бизнеса – это небольшая сумма, но для Яны это был первый серьезный заработок. 

Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: instagram.com/thejerryheil

"Мои родственники постоянно просили меня выступать на свадьбах. Это, я считаю, тоже корпоративы, и, разумеется, мне никто тогда не платил. Но я экономила на подарках. Уже потом, после выхода песни "Охрана, отмєна", меня пригласили выступать на свадьбе, и это были только первые дни успеха. Я еще не знала, какую цену нужно ставить, и тогда мне заплатили 800 долларов. По меркам шоу-бизнеса, это мало, но на тот момент для меня это были очень хорошие деньги", – призналась певица. 

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