800 тысяч подписчиков за сутки: Мэттью МакКонахи завел страницу в Instagram

Актер зарегистрировался в соцсети в свой день рождения

Мэттью МакКонахи Фото: instagram.com/mozistar

Популярный голливудский актер Мэттью МакКонахи вчера, 4 ноября, отметил день рождения – звезде исполнилось 50 лет. В честь юбилея мы вспомнили лучшие роли Мэттью МакКонахи.

Мэттью МакКонахи лишь недавно получил аттестат об окончании старшей школы. Детали в сюжете:

В свой день рождения актер решил зарегистрироваться в Instagram. Всего за сутки на аккаунт Мэттью МакКонахи подписались более 800 тысяч пользователей соцсети. Сам актер подписался всего на 43 странице. Первой публикацией на странице знаменитости стало видео, на котором МакКонахи признается, что он немного переживает в предвкушении реакции поклонников на решение создать страницу в Instagram.

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"Муж. Отец. Актер. Министр культуры. Профессор. Креативный директор", – пишет в шапке профиля Мэттью МакКонахи.

Ранее мы также писали, что аккаунт в Instagram создала еще одна голливудская актриса – Дженнифер Энистон. Всего за несколько часов на страницу знаменитости подписались более миллиона пользователей, в результате Дженнифер Энистон попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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