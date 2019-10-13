81-летнюю актрису Джейн Фонда арестовали в США

Знаменитость утроила акцию протеста против изменения климата

Джейн Фонда арестована в Вашингтоне

Американская актриса Джейн Фонда, чей брат, известный актер Питер Фонда, умер 17 августа, арестована в Вашингтоне во время проведение акции протеста. 81-летняя звезда вместе с другими активистами устроила пикет у Капитолия против изменения климата. Об этом сообщает Greenpeace USA в Твиттере.

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Полиция Вашингтона задержала Джейн Фонда в субботу, 12 октября. Знаменитость же заявила, что будет протестовать каждую пятницу, потому что считает необходимым привлечь внимание американского правительства к проблеме климата.

Джейн Фонда арестована в Вашингтоне Фото: Twitter

По словам актрисы, именно для этого она приехала в Вашингтон, вдохновленная деятельностью 16-летней шведской активистки Греты Тунберг.

"Я переехала в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы быть ближе к эпицентру борьбы за наш климат. Каждую пятницу вплоть до января буду возглавлять еженедельные демонстрации на Капитолийском холме, требуя, чтобы наши политические лидеры приняли меры для решения чрезвычайной ситуации с климатом, в которой мы находимся", – говорит Фонда.

Джейн Фонда арестована в Вашингтоне Фото: Twitter

Напомним, что ранее Джейн Фонда рассказала об операции по удалению груди.

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