90-летний дедушка Рианны пустился с внучкой в зажигательный танец

Родственник звезды отпраздновал юбилей

Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

Барбадосская звезда Рианна, которая недавно впервые показала родителей, решила познакомить фанов с еще одним членом своей семьи. На днях дедушка артистки Лайонел отпраздновал юбилей. Мужчине выполнилось 90 лет.

По этому случаю РиРи прилетела на Бардабос, где закатила для родственника шумную вечеринку. На празднике были обязательные атрибуты, такие как торт, свечи и шарики. В такой обстановке Лайонел не просто отметил 90-летие, но и не упустил возможности пуститься в пляс со своей знаменитой внучкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RIHANNA LIKED 4x (@rihannasbedroom) 4 Ноя 2018 в 4:26 PST

Видео с танцами дедушки с внучкой в Instagram поделились гости вечеринки.

Судя по ролику, Лайонел можеть дать фору любому молодому танцору. Мама Рианны, в свою очередь, выложила видео, на котором имениннику вывозят огромный торт с цифрой "90".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monica Fenty (@monica_fenty) 4 Ноя 2018 в 12:44 PDT

Напомним, Рианна произвела фурор, представив невероятное шоу в рамках показа новой коллекциисобственной бельевой марки Savage x Fenty. На показ коллекции нижнего белья от Рианны вышли самые невероятные модели. Бок о бок с известными моделями Джиджи и Беллой Хадид шли обычные женщины отнюдь не модельной внешности.