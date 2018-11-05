Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

90-летний дедушка Рианны пустился с внучкой в зажигательный танец

Родственник звезды отпраздновал юбилей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri
Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

Барбадосская звезда Рианна, которая недавно впервые показала родителей, решила познакомить фанов с еще одним членом своей семьи. На днях дедушка артистки Лайонел отпраздновал юбилей. Мужчине выполнилось 90 лет.

По этому случаю РиРи прилетела на Бардабос, где закатила для родственника шумную вечеринку. На празднике были обязательные атрибуты, такие как торт, свечи и шарики. В такой обстановке Лайонел не просто отметил 90-летие, но и не упустил возможности пуститься в пляс со своей знаменитой внучкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от RIHANNA LIKED 4x (@rihannasbedroom)

Видео с танцами дедушки с внучкой в Instagram поделились гости вечеринки.

Судя по ролику, Лайонел можеть дать фору любому молодому танцору. Мама Рианны, в свою очередь, выложила видео, на котором имениннику вывозят огромный торт с цифрой "90".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Monica Fenty (@monica_fenty)

Напомним, Рианна произвела фурор, представив невероятное шоу в рамках показа новой коллекциисобственной бельевой марки Savage x Fenty. На показ коллекции нижнего белья от Рианны вышли самые невероятные модели. Бок о бок с известными моделями Джиджи и Беллой Хадид шли обычные женщины отнюдь не модельной внешности.

Еще несколько материалов по теме:
Рианна шокировала своих поклонников нелепым образом Кожаное мини и каблуки: Рианна покорила поклонников новым образом Рианна удивила своим нестандартным нарядом на красной дорожке Рианна украсила обложку Vogue и рассказала о критике из-за лишнего веса
юбилей рианна дедушка
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров