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94-летний ведущий побил рекорд Дженнифер Энистон в Instagram

Сегодня, 12:57

Дэвид Аттенборо – натуралист и ведущий цикла документальных сериалов о природе и формах жизни на Земле

Рекорд американской актрисы Дженнифер Энистон в Instagram – побили! Сделал это аккаунт одного из самых известных в мире телеведущих – 94-летнего британца сэра Дэвида Аттенборо. Натуралист попал в Книгу Рекордов Гиннеса за самый быстрый набор миллиона подписчиков – на это понадобилось всего 4 часа и 44 минуты. У исполнительницы роли Рэйчел из сериала "Друзья" в прошлом году ушло 5 часов и 16 минут.

Дэвид Аттенборо – автор и ведущий десятка документальных сериалов о природе и формах жизни на Земле. Британцам он запомнился циклом фильмов о животных, которые выходили на BBC с 1977 года.

Дэвид Анттенборо и Дженнифер Энистон
Дэвид Анттенборо и Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images, radiotimes.com

Смотрите видео, как выглядит популярный ведущий и рекордсмен Instagram в повседневной жизни:

Видео: Сегодня

Ранее мы делились списком знаменитостей, которые вошли в ТОП-10 самых высокооплачиваемых звезд в Instagram в 2020 году. Напомним, Ариана Гранде стала первой женщиной в истории Instagram, набравшей рекордное число подписчиков. Количество фолловеров артистки достигло отметки 200 млн.

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