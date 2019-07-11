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A$AP Rocky отменил все концерты: выступит ли рэпер на Atlas Weekend 2019

Концерты музыканта отменены до конца июля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:51
A$AP Rocky
A$AP Rocky
Фото: Getty Images

Американский рэпер и хедлайнер Atlas Weekend 2019 A$AP Rocky, которого на днях арестовали за драку в Швеции, отменил все свои концерты. Об этом сообщил менеджер артиста на странице в Instagram.

Смотрите видео о том, как Atlas Weekend встречает звездных гостей:

По словам официального представителя A$AP Rocky, все концерты исполнителя отменены до конца июля, поскольку артист находится за решеткой.

"A$AP Rocky арестован в шведской тюрьме на неопределенный срок за то, что оборонялся во время уличной стычки. Из-за этой злополучной ситуации он вынужден отменить свой европейский фестивальный тур и все концерты в июле", – сказано в заявлении.

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Как известно, фестиваль Atlas Weekend 2019 будет проходить до 14 июля, так что рэпер не сможет выступить на мероприятии. Организаторы Atlas Weekend пока официально не объявили об отмене выступления рэпера на фестивале.

Напомним, ранее представители Atlas Weekend отмечали, что вели переговоры с представителями артистов, которые могли бы заменить репера. 

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концерты Atlas Weekend A$AP Rocky
Источник: Сегодня
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