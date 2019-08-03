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A$AP Rocky вышел на свободу в Швеции: подробности

Об освобождении рэпера сообщил президент США Дональд Трамп

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:37
A$AP Rocky вышел на свободу
A$AP Rocky вышел на свободу
Фото: instagram.com/asaprocky

Скандально известный американский рэпер A$AP Rocky вышел на свободу. В июле артист был задержан в Швеции по подозрению в нападении, из-за чего рэперу пришлось отменить все свои предстоящие выступления, в том числе и на украинском Atlas Weekend.

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О том, что Rocky освободили из-под стражи в Швеции сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter. 

"A$AP Rocky освобожден из тюрьмы и направляется домой в Соединенные Штаты из Швеции. Это была тяжелая неделя, возвращайся домой как можно быстрее, A$AP", – написал он.

Сам Rocky после выхода из тюрьмы опубликовал в Instagram обращение к поклонникам, поблагодарив их за поддержку. "От всего сердца, спасибо всем моим фанатам и друзьям по всему миру, которые поддерживали меня последние несколько недель. Я не могу выразить, как сильно благодарен вам. Спасибо за любовь и поддержку", – написал он.

Напомним, что ранее светская львица Ким Кардашьян попросила у Дональда Трампа помощи в освобождении A$AP Rocky.

К слову, хедлайнера Atlas Weekend 2019 A$AP Rocky заменил его брат A$AP Ferg. Он выступил перед украинскими фанатами в заключительный день фестиваля.

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