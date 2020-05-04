"А что я сделала, чтобы помочь?": Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Ведущая впервые появилась в Сети после скандала

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко попала в центр скандала из-за своего высказывания о домашнем насилии. Во время онлайн-интервью звезда затронула тему звездных разводов, а также насилия в семье. Регина заявила, что женщины, ставшие жертвами насилия, должны задаться вопросом: "А что они сделали, чтобы муж их не бил?".

Вскоре на Тодоренко посыпались негативные комментарии со стороны пользователей Сети, а журнал Glamour и вовсе лишил звезду звания "Женщина года". Телеведущая поспешила извиниться за свои слова и опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram. Но после исчезла из Сети. Как оказалось, артистка снимала фильм о домашнем насилии, который получил название "А что я сделала, чтобы помочь?", премьера которого состоялась на ее YouTube-канале спустя неделю после громкого скандала.

"Друзья! Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых. Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря", – написала Регина на своей странице в Instagram.

Телеведущая также уточнила, что все средства от монетизации данного видео будут направлены в фонды борьбы с домашним насилием.

Напомним, ранее российский певец Влад Топалов отреагировал на громкий скандал с Региной Тодоренко, спровоцированный ее словами о домашнем насилии. Супруг ведущей резко ответил пользователям Instagram, а его комментарии вызвали еще большую бурю негодования в Сети.

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