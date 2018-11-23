А как же Лобода: Тиллю Линдеманну приписывают роман с загадочной брюнеткой – СМИ

В сети появилось фото музыканта с другой женщиной

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Пока поклонники теряются в догадках, на самом ли деле у певицы Светланы Лободы роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, артист дал новый повод для слухов. Так, в сети активно обсуждают фото, на котором Тилль изображен с неизвестной брюнеткой.

Позже выяснилось, что эта девушка – немецкий стилист Мира Эль Исса. Именно она разместила в своем Instagram фото, где Тилль крепко прижимает ее к себе. "Это, должно быть, любовь. Получилось встать с постели в 6.30", – заинтриговала подписью к снимку Мира.

Мира Эль Исса и Тилль Линдеманн Фото: instagram.com/mira_elissa

Сам Линдеманн на слухи никак не реагирует, однако поклонники Светланы уже подняли волну негодования. "А как же Светлана?", "Тилль, ты изменяешь Лободе?", "Как не стыдно, у тебя же маленький ребенок", – пишут фаны в сети.

Однако есть и те, кто отметил, что Светлана и Тилль так и не подтвердили свои отношения, так что официально Линдеманн свободный мужчина и вправе делать то, что хочет и с кем хочет.

Напомним, что в конце октября певице Светлане Лободе сделали срочную операцию на почке. Позже Лобода попала в объективы папарацци, когда Тилль забирал ее из больницы в Москве. Спустя несколько недель артистка уже отправилась с гастрольным туром по Европе, посетив и родину Линдеманна – Германию.