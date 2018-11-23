А может мирно? Брэд Питт просит Анджелину Джоли не везти детей в суд

Актер уверен, что это нанесет потомкам психологическую травму

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Getty

Судебные тяжбы между бывшими супругами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли длятся почти три года. не может уладить всех судебных вопросов с экс-возлюбленной Анджелиной Джоли. Считанные дни остались до рассмотрения вопроса об опеке над детьми Питта и Джоли, сообщает US Magazine.

Как сообщает издание, голливудский актер опасается, что от разговоров в суде его дети получат психологическую травму. поэтому, вот уже несколько дней Брэд Питт пытается убедить свою бывшую супругу опомниться и уладить все мирно.

"Он надеялся убедить Анджелину, что судебное дело только нанесет психологический вред детям. Что бы ни решил судья, победителей здесь не будет", – рассказал инсайдер издания.

И хотя Анджелина Джоли не намерена уступать и настаивает на полной опеке над детьми, инсайдеры из окружения актрисы отмечают, что она тоже стремится урегулировать конфликт вне зала суда.

Напомним, недавно Брэд Питт составил завещание и в него не включил Анджелину Джоли. По информации Radar Online, состояние голливудского актера достигает 250 миллионов долларов.

А ранее ходили слухи, что Энджи даже наняла шпионов, чтобы следить за Брэдом Питтом.