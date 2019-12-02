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Абсолютный аншлаг и новый хит "Муму": как прошел концерт Лаймы Вайкуле в Киеве

Концерт певицы состоялся в рамках всеукраинского тура по семи городам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
Певица Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле
Фото: Феликc Розенштейн

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле приезжает в украинскую столицу раз в год, и почти каждый раз с неизменным успехом. Но в этот раз концерт в Киеве стал особенным даже для нее. В зале был абсолютный аншлаг! Ни одного свободного кресла, а у входа спрашивали лишний билетик.

Кто из украинских звезд выступал на фестивале "Лайма Рандеву" – видео:

Одной из причин столь высокого интереса к выступлению певицы стал фестиваль Laima Rendezvous Odessa, который впервые за пятилетнюю историю своего существования выехал за пределы Латвии и прошел в этом году в Одессе. После него Лайма еще больше сроднилась с Украиной, стала лучше понимать украинский и пообещала даже спеть на нем.

И тут же добавила: "В августе на фестивале мне очень полюбился у вас один артист, хочу пригласить его на сцену". Из полумрака с гитарой появился талантливый Арсен Мирзоян. Дуэтом они чувственно исполнили "Если ты со мной" − песня, которую у себя в Латвии Лайма пела со Стасом Михайловым. Зрители бурно отреагировали на сюрприз. Мирзояну даже пришлось остаться на сцене и своим фирменным голосом со щемящей хрипотцой спеть "Джеральдину".

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Пять раз Лайма сменяла наряды, много танцевала, общалась с публикой: "Движение – это жизнь: будете двигаться − будете выглядеть, как я". "Раньше я была молодой и красивой, а теперь просто красивая", − острила Лайма. А представляя премьеру этого года − песню "Муму" − с неприлично простым текстом, но глубоким смыслом, она сказала: "Мне хочется быть модной, надела вот сапоги от Louis Vuitton. Но, как в одежде, мятые штаны или просто мято − в музыке не поймешь. Так что я жду ваших оценок, это будет мой эксперимент". А после поинтересовалась: "Ну, как вам?". В ответ послышались одобрительные возгласы и аплодисменты.

Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве
Фото: Иван Марчук, Сегодня
Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве
Фото: Иван Марчук, Сегодня
Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве
Фото: Иван Марчук, Сегодня
Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве
Фото: Иван Марчук, Сегодня
Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве
Фото: Иван Марчук, Сегодня
Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве
Фото: Иван Марчук, Сегодня
Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве
Фото: Иван Марчук, Сегодня
Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве
Фото: Иван Марчук, Сегодня
Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве
Фото: Иван Марчук, Сегодня
Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве
Фото: Иван Марчук, Сегодня
Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве
Фото: Иван Марчук, Сегодня
Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве
Фото: Иван Марчук, Сегодня
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В Киев из Латвии приехал и друг Лаймы, музыкант и композитор Янис Стибелис. Интересно, что ранее он пел на бэк-вокале у Вайкуле, а теперь выступает как сольный артист. Сама певица отмечает, что лучше него песню Раймонда Паулса "Любовь настала" никто не споет.

Лайма Вайкуле и Янис Стибелис
Лайма Вайкуле и Янис Стибелис
Фото: Иван Марчук, Сегодня

Вместе с Лаймой на сцене был и ее любимый балет Freedom. "Какие же они талантливые и красивые!", − повторяла певица. С ними в свои 65 она и порхала по сцене.

В зале было много важных гостей − политики, депутаты. Послушать Лайму инкогнито приехала даже мама первой леди Елены Зеленской. Был на концерте и "живой классик", как назвала его Вайкуле, – Юрий Рыбчинский. Он поднялся с букетом на сцену к певице после исполнения его песни "Прощание славянки".

Певица Лайма Вайкуле и композитор Юрий Рыбчинский
Певица Лайма Вайкуле и композитор Юрий Рыбчинский
Фото: Феликc Розенштейн

Весь вечер Лайма разбавляла новинки проверенными хитами: "Я вышла на Пикадилли", "Акапулько", "Я за тебя молюсь". В новой аранжировке была исполнена песня Аллы Пугачевой "Мэри". Уходила Лайма со сцены после "Вернисажа" под бурные овации. А после, уже в гримерке переодевшись в теплое черное худи (подарок от MONATIK), призналась: так переживала перед концертом, что за весь день съела только бутерброд с сыром.

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
Фото: Иван Марчук, Сегодня

"Не люблю быть сытой в день концерта", − сказала Лайма. И накинув модную белую шубку, на поезде оправилась в Северодонецк, где сегодня, 2 декабря, состоится ее сольный концерт.

4 декабря Лайму Вайкуле ждет Днепр, 5 декабря – Запорожье, 7 декабря – Херсон, завершится тур 9 декабря в Одессе, где в следующем году во второй раз и пройдет ее фестиваль Laima Rendezvous Odessa.

Напомним, ранее мы рассказывали о мужчинах Лаймы Вайкуле, а также певица призналась, какой вопрос Лайма Вайкуле ненавидит больше всего.

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