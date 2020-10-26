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AC/DC представили первую за шесть лет песню из будущего альбома

Сегодня, 20:20

В легендарную группу вернулся вокалист Брайан Джонсон

Австралийская рок-группа AC/DC, сотрясающая подмостки своей громоподобной музыкой вот уже 47 лет, представила первую песню с 2014 года – Shot In the Dark. Сингл войдет в будущий альбом коллектива, который получил название Power Up. Премьера сингла состоялась 26 октября на Youtube.

Это первый ролик AC/DC после возвращения в состав вокалиста Брайана Джонсона, который был уволен из группы прямо посреди турне 2016 года из-за потери слуха. За микрофоном его подменяла другая легендарная личность мира рок-н-ролла – вокалист Guns N' Roses Эксл Роуз.

Премьера альбома ожидается менее чем через три недели – 13 ноября. По информации профильных СМИ, часть музыкальных идей в новых песнях принадлежит гитаристу Малкольму Янгу, который скончался в 2017 году.

Режиссером видео выступил Дэвид Маллет – личность не менее легендарная: так, в его портфолио такие известные клипы, как видео дуэта Фредди Меркури и Монсеррат Кабалье Barcelona, один из самых узнаваемых хитов Scorpions Rock You Like a Hurricane и так далее.

Напомним, Сергей Михалок заявил, что его группы не будут выступать в Беларуси, пока не сменится власть.

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ac/dc YouTube клипы Сергей Михалок
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