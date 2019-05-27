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Ада Роговцева оказалась в больнице: фото

Известную украинскую актрису запечатлели в больнице

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:17
Ада Роговцева попала в больницу
Ада Роговцева попала в больницу
Фото: instagram.com/gusevsv_sergey

Известная украинская актриса, 81-летняя Ада Роговцева, попала в больницу. Причина пока не сообщается. В сети появилось фото, на котором Ада Роговцева позирует в больничной палате вместе с врачом.

Снимок на своей странице в Facebook опубликовала заслуженный врач Украины Ольга Голубовская. Поклонники Ады Роговцевой в недоумении от происходящего, ведь ни доктор, ни актриса никаких подробностей не сообщили. Однако Ольга Голубовская успокоила публику своим комментарием к фото. Судя по всему, жизни Ады Роговцевой ничего не угрожает.

"Наша дорогая и легендарная Ада Николаевна... Здорова и невредима, не волнуйтесь...", – пишет Голубовская.

Ада Роговцева в больнице
Ада Роговцева в больнице
Фото: Facebook-страница Ольги Голубовской

В комментариях одна из поклонниц написала: "Ух ты! Совсем недавно была на спектакле Ады Николаевны.... и тут такая картинка( Ну судя по улыбкам у вас девочки все хорошо)". На что Ольга Голубовская ответила: "да, все уже хорошо ..)".

Видимо, Ада Роговцева была госпитализирована, однако кризис миновал. Так или иначе, официальных комментариев актриса не давала.

Ранее мы также поделились с вами ТОП-5 ролей легендарной актрисы Ады Роговцевой.

Отметим, Ада Роговцева - советская и украинская актриса театра и кино. Обладает такими званиями: Герой Украины, народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко.

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